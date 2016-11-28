Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin bütçesi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı bütçesinin 1 milyon 652 bin lira olduğunu söyledi.

Vali Şentürk, valilik konferans salonunda düzenlenen birliğin kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, köy yolu projelerinde ikinci kat asfalt kaplama ve kilitli parke döşemesi, içme suyu projelerinde isale hattı değişimi ve drenaj yenilemesi işlerinin 2017 yılı için programlandığını söyledi.

Birliğin 2017 mali yılı gelir ve gider bütçesinin 1 milyon 652 bin lira olarak hazırlandığını ifade eden Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılı İl Özel İdare bütçesi 40 milyon liradır. İl Özel İdaremiz ve Birlik, köylere çeşitli hizmetler götürmektedir. Bu yıl İl Genel Meclisimizin kararıyla 25 milyon lira ile Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptı. Böylelikle bu sene köylerimizin daha çok asfalt ve kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu yıl geçen kuraklık hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çiçekdağı ilçesi bölgesinde 6 köyün içme suyunu oradaki göletten temin edeceğiz. KÖY-DES’ten gelen paranın büyük kısmını içme sularına kullanıp diğer paraları da asfalt ve kanalizasyon işlerinde kullanmayı düşünüyoruz. Kırşehir’in Konya Ovası Projesi’ne dahil edilmesi ile sulama suyu projeleri de ciddi anlamda gelişme gösterecektir.”

Meclis üyeleri ve muhtarların taleplerinin de dinlendiği toplantıda Vali Yardımcısı Gökhan Gürbüzerol ve Birlik Müdürü Osman Demir de hazır bulundu.