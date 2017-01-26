Merkez mahallelerinin sorunları tartışıldı

ANKARA (AA) – Kızılcahamam’da merkez Mahallelerinin sorunları, TOKİ Sosyal Tesisi’nde görüşüldü.

Kaymakam Mehmet Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Songül Ergelen, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Fen İşleri Kızılcahamam yetkilileri, daire amirleri, Yenice, Akçay, Karşıyaka, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yıldız, vatandaşların kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabilmeleri amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, her ay başka bölgede bunu tekrarlayacaklarını kaydetti.