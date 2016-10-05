Merkezdeki 7 mahallede su şebeke çalışması tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Selçuklu ve Meram ilçelerinde yer alan 7 mahallede yürüttüğü 21 bin 257 metre uzunluğundaki su şebeke çalışmalarının tamamlandığını, alan halkının sağlıklı, kesintisiz ve uzun ömürlü su şebekesine kavuştuğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Selçuklu ve Meram ilçelerinde su şebeke hattı çalışmaları kapsamında toplam uzunluğu 21 bin 257 metre olan, farklı alanlara yönlendirilmiş çaplarda 100 yıl ömürlü polietilen boru döşedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, senelerdir susama, su yetmezliği, sağlığa zararlı su problemi yaşamış semt ve ilçe merkezlerinin dinç, güvenilir, standartlara uygun, kesintisiz içme ve kullanım suyu ihtiyacını gidermeye yönelik tüm adımların atıldığını belirtti.

Selçuklu’ya 15,4 kilometre su şebekesi

Su ihtiyacının giderilmesi için yürütülen çalışmaların tamamlandığını gösteren Başkan Akyürek, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Selçuklu Belediyesi’nin Kılıçarslan Mahallesi’nde imar değişikliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarından nedeniyle içme suyu ve tatlı su şebekeleri dahilinde, farklı alanlara yönlendirilmiş çaplarda 14 bin 79 metre polietilen boru hattı projesinin yapımını tamamladı. Tekrar Selçuklu ilçemizin Sarayköy Mahallesine bin 388 metre uzunluğunda su şebekesi kazandırıldı. Böylece Selçuklu ilçemize yan iki mahallemizde toplam 15,4 kilometre su şebekesi döşendi” dedi.

Meram’da ömrünü tamamlamış su şebekesi yenileniyor

Meram ilçesinde de su şebeke çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Akyürek, “Meram Belediyesi’nin asfaltlama çalışmasından dolayı sağlıklı ömürlerini tamamlamış olan hatların yenilenmesi amacıyla Ebu Suud Caddesi üzerinde bin 520 metre uzunluğunda 140 milimetre çapında polietilen boru hattının yapımı tamamlandı. Hem Meram İlçesi Havzan Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin imar değişikliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarından nedeniyle 491 metre uzunluğunda 63 milimetre çapında ve 30 metre uzunluğunda 90 milimetre çapında polietilen tatlı su şebekesi hattı döşendi. aynı zamanda tekrar Havzan Mahallemizde farklı alanlara yönlendirilmiş çaplarda 476 metre polietilen içme suyu şebekesi hattının yenilenmesi ve imara uygun hale getirilmesi nedeniyle yürütülen proje tamamlanarak hizmete alındı” diye konuştu.

Karaağaç Mahallesine yeni su şebekesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gelen talepler doğrultusunda Meram İlçesi Kozağaç ve Orgeneral Tural mahallelerinde içme suyu ihtiyacını yerine getirmek nedeniyle 900 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında polietilen borudan oluşan yeni su şebeke hattının tamamlandığını belirterek, Karaağaç Mahallesi’nde de yeni su şebekesi için 2 bin 412 metre uzunluğunda, 90 milimetre çapında polietilen boru hattının hayata geçirildiğini dile getirdi.