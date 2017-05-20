Mermer ocağında kaya düştü: 1 ölü
20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:45
KONYA (AA) – Konya’nın Derebucak ilçesinde mermer ocağında, üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Çamlık ve Gencek mahallesi arasındaki mermer madeninde Ünal Gürsoy’un (28) kullandığı iş makinesinin üzerine, dağdan yuvarlanan kaya düştü.
Kabinde sıkışan Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Gürsoy’un, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Gürsoy’un cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.