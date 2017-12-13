Mersin-Adana arası 25 dakikaya inecek

Vali Su, Mersin’de yapımı devam eden Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi ve Yenice Lojistik Merkezi’ni gazetecilerle birlikte gezdi. Türkiye Devlet Demir Yolları (TCDD) 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı’nın da katıldığı gezide, Vali Su ve gazeteciler, Yenice Lojistik Merkezi’ne Mersin Tren Garı’ndan bindikleri trenle gitti. Trende yol boyunca gazetecilere hızlı tren projesiyle ilgili bilgiler veren Su, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki Yenice Lojistik Merkezi’nin yapım sahasında ve şantiye binasında da projenin son durumunu paylaştı.

“Mersin-Adana arasını 25 dakikada kat edeceğiz”

Vali Su, trende yaptığı açıklamada, Mersin-Adana Devlet Demir Yolları hattının 67 kilometre olduğunu ve şu anda mevcut trenlerle her gün bu hatta Adana-Mersin arasında 15 bin yolcu taşındığını söyledi. İki kent arasında trenle yolculuk süresinin şu anda 45 dakika olduğunu belirten Su, “Yapacağımız hızlı trenle 67 kilometrelik Devlet Demir Yolları yol güzergahını 25 dakikada kat edeceğiz. Şu andaki mevcut çalışan trenlerimiz 110 kilometre hızla gidebiliyor ama hızlı tren yapıldığı zaman bu 160-200 kilometre hız yapabilecek trenler olacak. Böylece bu güzergahı 25 dakikaya düşürmüş olacağız. Artık Mersin Tren Garı’ndan hızlı trene binen bir vatandaşımız 25 dakika sonra Adana Tren Garı’nda inecek” dedi.

“Hızlı tren hattının altyapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı”

Hızlı tren projesinin Mersin, Adana ve Türkiye açısından çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Su, “Şu anda 15 bin vatandaşımızı bu şekilde taşıyoruz. Bu hızlı tren hattı devreye girdiği zaman, ilk etapta 50 bin yolcu ile başlayacağız, hedefimiz de 150 bin yolcuya kadar çıkmaktır. Bu hızlı tren hattımızın altyapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlanmıştır. Yaklaşık 198 milyon TL’lik bir projedir. Altyapı çalışmaları bu yıl sonunda tamamen bitiyor. Sonra üst yapı çalışmaları başlayacak. Ocak ayında da üst yapı çalışmalarının ihalesi gerçekleştirilecek.

Üst yapı içerisinde garda yapılacak yeni terminal binası, elektrifikasyon işlemleri, rayların döşenmesi, sinyalizasyon işlemleri olacak. Bunların hepsi yapı ihalesinde gerçekleştirilmiş olacak. Bu arada yine bu hat üzerinde alt ve üst geçitler yapılmış, bitmiş olacak. Ben inanıyorum ki, bu hat bittiği zaman vatandaşlarımız hem hızlı hem konforlu hem de rahat bir seyahat imkanına ulaşacaklardır. Bu hızlı tren hattı inşallah daha ileriki dönemlerde de İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Karaman’dan Ulukışla, Mersin, Adana, Gaziantep’e kadar ulaşacaktır” diye konuştu.

Şu anda mevcut iki ray hattı olduğu bilgisini veren Su, hızlı tren için yeni iki adet daha ray hattı döşeneceğini, böylece hat sayısının 4’e çıkacağını ifade etti. Su, “İkisi yük treni olarak devam ederken, diğer ikisi de hızlı tren hattı olacak hizmete dahil edilmiş olacak. Bu trenler çok hızlı gideceği için alt yapının sağlam olması gerekmektedir. Bu anlamda rayların döşeneceği güzergahın alt zemin sağlamlaştırma, tamamlama işleri bitti” şeklinde konuştu.

“5 milyon ton kapasiteye sahip Yenice Lojistik Merkezi 2018’in ilk yarısında bitecek”

Yenice Lojistik Merkezi yapım sahasında da projeyle ilgili bilgi veren Su, Mersin’de her alanda çok önemli yatırımların devam ettiğini kaydeden Su, Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demir Yolları yatırımlarının sürdüğünü dile getirdi. Mersin’in, Türkiye’nin en büyük 2’nci konteyner limanına sahip olduğuna işaret eden Su, şöyle devam etti:

“Serbest Bölgemiz, Organize Sanayi Bölgemiz var. Bunlara yenilerini ekliyoruz. Üretim var. Her türlü imkanımız var. Bunların değerlendirilmesi, taşınması çok önemli bir lojistik faaliyeti gerektiriyor. Bu çerçevede de çalışmalarımız sürüyor. Bu anlamda Devlet Demir Yolları ile Yenice’ye bir lojistik merkez yapıyoruz. Bulunduğumuz yer şu anda da lojistik merkez olarak çalışıyor ama inşallah 2018’in ilk yarısında tamamen bitmiş olacak. Burası yaklaşık 515 bin metrekarelik alanda lojistik merkez olarak hizmet verecek. Burada lojistik ile ilgili sosyal hizmet binaları, idari binalar, hizmet binaları, atölyeler, kuleler inşa edilmiş ve bitmiş olacak. Burası yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olan, yıllık 5 milyon ton kapasiteye sahip bir lojistik merkez olacak.”

Yenice Lojistik Merkezi’nden ilk yükü geçtiğimiz günlerde Bakü-Tiflis-Kars hattına gönderdiklerini anımsatan Su, proje tamamlandığında bu merkezden hem Ortadoğu’ya hem Uzakdoğu’ya hem de Türkiye’nin diğer illerine önemli bir lojistik hizmet servisi yapılacağının altını çizdi. Su, lojistik merkezinin işadamları için çok büyük kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kıymet Gökçe

