Mersinde bir mahallede kuduz karantinası

Edinilen bilgiye takriben, Toroslar ilçesine emrindeki Darısekisi Mahallesi’ne gelen tilki, mahalledeki bir köpek kadar öldürüldü. Köpeğin de yaralandığı olay sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce tilkiden alınan örneklerde kuduz hastalığı tespit edilince, mahalle karantinaya alındı. Civardaki tüm semt ve köylerdeki köpekler de hastalığa karşısında aşılandı.

Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak, karantinaya alınan bölgede şu başlıca dek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, köpeklerin de hastalığa karşısında aşılanmasına devam edildiğini bildirdi.