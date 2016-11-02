Ana Sayfa   >   Genel   >   Mersinde bir mahallede kuduz karantinası

Mersinde bir mahallede kuduz karantinası

Edinilen bilgiye takriben, Toroslar ilçesine emrindeki Darısekisi Mahallesi’ne gelen tilki, mahalledeki bir köpek kadar öldürüldü.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 17:30
mersinde-bir-mahallede-kuduz-karantinasi

Benzer Konular

4-ilde-elektrik-kesintisi
4 ilde elektrik kesintisi
4-ilde-elektrik-kesintisi
4 ilde elektrik kesintisi

Edinilen bilgiye takriben, Toroslar ilçesine emrindeki Darısekisi Mahallesi’ne gelen tilki, mahalledeki bir köpek kadar öldürüldü. Köpeğin de yaralandığı olay sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce tilkiden alınan örneklerde kuduz hastalığı tespit edilince, mahalle karantinaya alındı. Civardaki tüm semt ve köylerdeki köpekler de hastalığa karşısında aşılandı.

Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak, karantinaya alınan bölgede şu başlıca dek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, köpeklerin de hastalığa karşısında aşılanmasına devam edildiğini bildirdi. 

kuduz Mersin mersin haber mersin'de mersin'de kuduz karantinası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet