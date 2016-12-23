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Mersinde kar hayatı felç etti

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye tabi semt yolları ulaşıma kapandı.

23 Aralık 2016 Cuma, 09:39

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Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye tabi semt yolları ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde ise iki gündür sürekli yağan kar hayatı negatif etkiledi. Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı şehir halkı merkezinde park halindeki bir takım araçlar az kalsın kar örtüsünden görünmedi. 

Bilhassa kent merkezinde kar lastiği ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Yolda kalan ve yoldan meydana çıkan araçlar vatandaşların yardımıyla gidebildi. Kar birikmesine dayanamayan işyerlerinin önünde yer alan bazı gölgelikler ise göçtü. Çatılara çıkan vatandaşlar biriken karları kürekle temizledi. Sokakta karın keyfini çıkaran çocuklar ise kartopu oynadı. Kara hasret kalan ilçe halkı kardan adam yapmaktan da geri kalmadı.
Mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi’nce kurtarıldı. Şehir merkezinde Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi araçları 24 saat yolda biriken kar temizliği ile mücadele etti.
2 ağılının tavanının göçmesi sonucu toplam 125 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Okullar ise kar yağışından nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için tatil edildi. 

Hasan Çetin
MERSİN

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