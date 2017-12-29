Mersin’de organize sanayi bölgesi sayısı 9’a çıkıyor

Mersin’de sanayide yeni bir hamle başladı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın seçim döneminde söz verdiği ve gerçekleşmesi için adımlarını hızlandırdığı organize sanayi bölgeleri bir bir hayata geçiyor. Mevcut 3 organize sanayi bölgesine 6 yeni organize sanayi bölgesi ekleniyor ve sayı 9’a çıkarılıyor. Bunlardan 4’ünün çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Mevcut organize sanayi bölgesinin 100 hektar genişlemesi, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesi ve Mut Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında son aşamaya gelindi. Bu 4 yeni organize sanayi bölgesine ilave olarak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne entegre 2 yeni organize sanayi bölgesi kurulması için de çalışmalar sürüyor.

50 bin kişiye iş kapısı açılıyor

Kurulacak organize sanayi bölgeleri Mersin’in işsizlik problemini de önemli oranda çözecek. 6 yeni organize sanayi bölgesi yaklaşık 50 bin kişiye iş kapısını açacak. Bunlara ek olarak bilim ve sanayi alanında Mersin’e yeni projeler de kazandırılıyor. 5 yeni proje Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından açıklandı. Mersin’e Mega Endüstri Bölgesi, Bilim Merkezi ve Sanayi Müzesi, tarım alanında teknoparklar, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Model Fabrika kurulacak. Bu 5 yeni projenin de çalışmaları başladı.