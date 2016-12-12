Mersindeki HDP operasyonunda gözaltı sayısı 93 oldu

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Müdürlüğü Terörle Uğraş Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı yer alan bir takım HDP’lilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabaha aleyhinde aynı zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda il merkezinde 70, Tarsus’ta 20 ve Silifke’de 3 elde etmek üzere toplam 93 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Yüksel Mutlu’nun ise yurt dışında olduğu ifade edildi.

Soruşturma zarfında il merkezinde 108, Tarsus’ta 27, Silifke’de 3 ve Gülnar ilçesinde 1 elde etmek üzere toplam 139 birey hakkında nezaret kararı bulunduğu, 46 kişinin halen arandığı bildirildi.