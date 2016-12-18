Mersinin 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Toroslar Elektrik Yayma A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Salı günü, Akdeniz ilçesi Bahçeli Kürkçü Mahallesi, Bahçeli Aşağıburhan Mahallesi, Bahçeli Yukarıburhan Mahallesi, Demirhisar Mahallesi, Yanpar Mahallesi, Puğkaracadağ Mahallesi ve Parmakkurdu Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.

Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi, Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesi’nde, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Hekim Özenç Öner Cadde’ta 09:00-17:00 saatleri aralarında elektrik kesintisine gidilecek.

Faziletli ilçesi, Kocahasanlı Mahallesi Barboros Caddesi, Kerim Kiya Caddesi ile Cami Cadde, Arslan Sokak, Neşe Cadde ve Murtlu Bucak Caddesine 14:00-18:00, Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Şahin Mahallesi Reşat Nuri Caddesi, 3210 Cadde, 3212 Cadde, 3214 Sokak, 3216 Cadde, 3220 Cadde, 3207 Sokak, 3209 Sokak, 3211 Sokak, 3246 Sokak, 3240 Cadde, 3238 Cadde, 3234 Sokak, 3232 Cadde, 3226 Sokak, 3224 Cadde ve 3241 Sokağa 12:20-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Mersin’in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Çiftçiler Mahallesi 103001 Cadde, Bahçeciler Mahallesi 104073 ve 104075 Sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 Sokaklar 09:00-17:00 saatleri aralarında, Yenişehir ilçesi Eğriçam ve Batıkent Mahallesi 14:30-16:30 saatleri aralarında, Eğriçam Mahallesi 22130 Sokak ve 2285 Cadde ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 08:30-16:30 saatleri aralarında, Eğriçam Mahallesi 2273 Cadde ve 2271 Cadde 09:00-17:00 saatleri aralarında elektriksiz kalacak.