KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülecek tarihi Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiçikapı Mahallesi’ndeki Meryem Ana Kilisesi’nin restorasyon ihalesine 19 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 3 milyon 498 bin lira olan ihalede, en düşük 1 milyon 889 bin lira, en yüksek 3 milyon 396 bin lira teklif verildi.

İhale sonucu, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından açıklanacak.