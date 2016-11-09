Mesai arkadaşına böbreğini verdi

Üniversite Hastanesinde 3 yıldır temizleme görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Fazlı Koç, böbrek rahatsızlığına yakalandı. Yerinde böbrek bekleyen Koç’un durumu zamanla kötüye gitmeye başladı. Diyalize girmek üzere olan Koç’a aynı hastanede omuz omuza çalıştığı 34 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Serhat Avcı böbreğini verebileceğini söyledi. Birincil ilk kez bunu ‘şaka’ zanneden Koç, arkadaşının evli olması nedeniyle böbrek naklini kabul etmedi. Doktorların ve arkadaşının ısrarı üzerine 2 arkadaş 22 Aralık 2015’te ameliyat olarak böbrek naklini gerçekleşti. Sağlığına kavuşan Fazlı Koç arkadaş Serhat Avcı ile birlikte omuz omuza çalışmaya devam ediyor.

Arkadaşına böbreğini veren Serhat Avcı yaptığı açıklamada, “Fazlı ile beraber çalışıyoruz biz. 2 sene önce hastalığı yakalandı. Ben ilk teklif ettiğimde ciddiye almadı. sonradan bitmiş öneri ettim. Meslek ciddiye bindi hala inanmadı. Biz İstanbul’a gittiğimizde hala inanamıyordu. Ameliyat olduk hala inanamıyordu. Şu Anda sağlığı gayet iyi” dedi.

Avcı, ailesinin bu duruma tepki göstermediğini ve kendisini desteklediklerini anlatarak, arkadaşının sağlığına kavuşmasından dolayı da son derece mutlu olduğunu belirtti.

Arkadaşının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Fazlı Koç ise hastalığını öğrendikten daha sonra karamsarlığa kapılmadığını dile getirerek, “Hastalık ortaya çıktıktan sonra arkadaşım böbreğini atamak istedi, önce kabul etmedim. Sonuç Olarak tehlikeli bir durumdu evliydi çocukları vardı. Sıkıntı yaşar diye kabul etmedim bitmiş önerge ettiğinde ben de hastalığımın son aşamasındaydım bundan böyle diyalize girmem gerekiyordu. doktorlarımızın da desteği ve cesaretlendirmesiyle böbreği almaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

Avcı doğru sağlığına kavuştuğunu ve hayatına devam ettiğini bildiren Koç, arkadaşına teşekkür etti.

CÜ Başhekim yardımcısı Doç Dr. Zekeriye Öztemur ise organ bağışının önemine değindi.

Uğur Yiğit-Hakan Kaleli