Mesai arkadaşına “can” verdi

– Sivas’ta CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, bir yıl önce mesai arkadaşından nakledilen böbrekle sağlıklı günlerine döndü

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, 3 yıldır birlikte çalıştığı mesai arkadaşının yıl önce bağışladığı böbrekle yeniden hayata tutundu.

Hastanede 3 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Serhat Avcı (34), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir yıl önce mesai arkadaşı Fazlı Koç’un (30) böbrek hastası olduğunu öğrendiğini ve üzüldüğünü söyledi.

Arkadaşının hastalığının son aşamada olduğunu ve diyalize girmesi gerektiğini duyunca buna içerlediğini anlatan Avcı, “Ben böbreğimi vermeyi teklif ettiğimde ilk önce ciddiye almadı beni. Daha sonra bu teklifimi tekrarladım, inanamadı. İstanbul’a gittik, ameliyata girdik ve şimdi sağlığı gayet iyi.” diye konuştu.

Avcı, ailesinin de kararından ötürü kendisini desteklediğini ifade ederek, arkadaşı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Fazlı Koç da rahatsızlığını öğrendikten sonra karamsarlığa kapılmadığını dile getirerek, şöyle dedi:

“Hastalık ortaya çıktıktan sonra arkadaşım böbreğini vermek istedi, önce kabul etmedim. Neticede riskli bir durumdu, evliydi çocukları vardı. Sıkıntı yaşar diye kabul etmedim. Arkadaşım tekrar böbreğini vermeyi teklif ettiğinde ben de hastalığımın son aşamasındaydım artık, diyalize girmem gerekiyordu. Doktorlarımızın da desteği ve cesaretlendirmesiyle böbreği almaya karar verdim.”

Avcı sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve hayatına devam ettiğini belirten Koç, arkadaşına teşekkür etti.

-Organ bağışı standı

Öte yandan, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı standı açıldı.

Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Zekeriye Öztemur, gazetecilere, organ bağışının önemini anlattı.

Türkiye’de organ bağışının önemli bir sorun olduğunu dile getiren Öztemur, 60 binin üzerinde böbrek hastası bulunduğuna işaret etti.

Öztemur, Türkiye’nin organ bağışında Avrupa ülkelerinin de gerisinde olduğunu aktararak, “Bizim bu işi güzel anlatmamız lazım. Hem karaciğer, hem böbrek hem de akciğer nakillerinde maalesef Avrupa’nın gerisindeyiz. Bu konuda toplumu bilinçlendirmemiz özellikle kadavradan nakilleri artırmamız gerekiyor.” diye konuştu.