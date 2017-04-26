Meslek liselerine teknolojik destek

ESKİŞEHİR (AA) – Mercedes-Benz Türk’ün endüstriyel teknik eğitim, okul ve kurumlarının motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” çerçevesinde yenilenen Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi laboratuvarının açılışı yapıldı.

Mercedes Benz Türk AŞ, bayileri ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yenilenen laboratuvar, Vali Azmi Çelik, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Proje kapsamında Mercedes Benz Türk laboratuvarları, teknolojik eğitim için özel ekipmanlarla donatılıyor ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanıyor. Ayrıca, okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk AŞ’nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor. Bugüne kadar 25 okul laboratuvarı yenilenirken, sayının yıl sonunda 30’a ulaşması hedefleniyor.

– Öğrencilere Mercedes-Benz’de iş imkanı

Mercedes-Benz laboratuvarlarında eğitim alan öğrencilerin yine aynı firma bayilerinde istihdam edilebilmeleri amacıyla, tüm öğrencilerin bilgilerinin tek platformda toplayan bir öz geçmiş bankası bulunuyor.

Öz geçmiş bankasına bilgilerini yükleyen öğrenciler, bu platform sayesinde Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ve yetkili servislerinde işe başvurabiliyor, Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ve yetkili servisleri de öz geçmiş bankasından ihtiyaçlarına uygun çalışanı belirleyerek, işe alım yapabiliyor.

Projenin başlatıldığı 2014 yılından 2016 yılı Aralık ayına kadar Mercedes-Benz laboratuvarlarında 882 öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencilerden 308’i Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, mezun 174 öğrencinin 25’i de bu bayilerde işbaşı yaptı.