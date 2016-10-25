Meslek lisesi öğretmenleri yemekte bir araya geldi

KONYA (AA) – Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul yönetimi ve öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Okula yeni öğretmen atamaları dolayısıyla düzenlenen yemekte, okul yönetimi ve öğretmen kadrosu, yeni meslektaşlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Okul Müdür Oman Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, okullarındaki eğitim kalitesinin her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Okullarında 12 bölüm bulunduğunu ve görev yapan tüm öğretmelerle bir araya gelerek kaynaşma ortamı sağlamak istediklerini ifade eden Bağcı, “Yeni atanan ve eskiden okulumuzda görev yapan öğretmenlerimizi bir araya getirdik. Gayet samimi ortamda gerçekleşen bir etkinlik oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Uysal da katıldı.