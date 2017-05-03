Meslek seçimi yapacak öğrenciler bilgilendirildi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde, “2017 Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme Fuarı” açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme Komisyonunca, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açılan fuara, öğrenciler ve veliler ligi gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, fuarın amacının, gelecekte meslek seçimi yapacak öğrencileri ve velileri bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Fuardaki görevliler, öğrencilere meslekleri tanıtarak doğru karar vermelerinde yardımcı oldu.

Kazımkarabekir İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi sunduğu fuar açılışına Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü de katıldı.