Mesleki Eğitim ve Öğretim Yoluyla Rekabetçi Avrupa’ya Entegrasyon Projesi
ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Mesleki Eğitim ve Öğretim Yoluyla Rekabetçi Avrupa’ya Entegrasyon Projesi kapsamında toplantı yapıldı.
Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde 5 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Arslan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Halil Basri Uluğ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Üzüm, bizzat kurumlar tarafından oluşturulan ve yürütülen projenin ortaöğretim müfredatına büyük katkı sunacağına inandıklarını söyledi.
Çıktıların 6 dilde hazırlandığını ve tüm ortaklara gönderildiğini anlatan Üzüm, yaklaşık 2 yıl devam eden projenin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Hazırlanan çıktıların her ülkenin Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini dile getiren Üzüm, şunları kaydetti:
"Proje ile amacımız akademik camiaya katkı sunmaktır. Önceden bilgiye ulaşmak çok zordu ama şimdi bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Güney Kore, Amerika, Çin, Japonya ve Finlandiya’da mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin durumlarını araştırdık. Oluşturulan müfredat tamamlanarak Talim ve Terbiye Kuruluna gönderildi. Oluşturulan bu müfredatların ortaöğretim okullarında ders olarak okutulmasını istiyoruz. Bizim bu projedeki en önemli kazanımımız bu olacaktır."
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şenol Albaba da projeden dolayı Çubuk Mesleki Eğitim Merkezine teşekkür ederek, Avrupa'da meslek lisesi öğrencilerinin konusunda deneyimli firmaların katkıları ile yetiştirildiğine dikkati çekti.
Proje sorumlularından Özgün Devrim, projenin detayları, amaçları ile ilgili bilgi verdi.
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