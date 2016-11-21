Meslekler farklı ritimler aynı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi Halk Bilim ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilen vurmalı çalgılar kursuna, farklı mesleklerden kişiler yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok meslek grubundan katılımcısı bulunan kursa gelenler, haftanın bir günü yaklaşık 2 saat eğitim alıyor.

Anadolu Üniversitesi Vurmalı Çalgılar Şefi ve kurs eğitmeni Selçuk Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfırdan öğrenci yetiştirip, üniversitede program düzenleyecek hale gelebildiklerini söyledi.

Öğrencilerin aynı anda, aynı sesi çıkararak birlikte hareket etmeyi de öğrendiğini anlatan Yüksel, “Çeşitli meslek gruplarından öğrencilerim var. Emekli askerinden tutun da din görevlisi, resim öğretmeni, inşaat mühendisi olan ve bizimle aynı ritme ayak uydurmaya çalışan gönüllü öğrencilerimiz bunlar. Meslek grupları farklı olsa da birlikte aynı sesleri çıkarabiliyor olmaları çok keyifli. Burada görülen eğitim sonrası üniversite ve dışında programlar düzenliyoruz. 7 yaşında öğrencim de var, emekliliğinin tadını bizimle çıkaran öğrencim de.” dedi.

Kursa katılan Fırat Ölmez de resim öğretmeni olmasına rağmen müziğe büyük ilgi duyduğunu belirtti.

Ölmez, 7 yıldır merkezin Vurmalı Çalgılar Grubu’nda yer aldığını dile getirerek, “Mesleğimin dışında bir sanat dalıyla uğraşmak hoşuma gidiyor. Burada hem öğreniyor hem de öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Bu sayede geliştiğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.