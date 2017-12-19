Mesnevi’nin Kırgızca basımı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana’nın Mesnevi’sini dünya dillerine çevirerek basımını yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hazreti Mevlana’nın yüzyıllar öncesinden Konya’da yaktığı ışığın bugün dünyanın her yerinde kalpleri aydınlattığını belirterek, her yıl milyonlarca insanın bilgi ve hikmet aramak için Konya’ya, Hazreti Mevlana’ya geldiğini belirtti. Hazreti Mevlana’nın dünyaca bilinen eseri Mesnevi’nin bütün dünyada okunup anlaşılabilmesi için çeviri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, son alarak Mesnevi’nin Kırgızca basımını gerçekleştirdiklerini, böylelikle 26 dile ulaştıklarını belirtti. Hazreti Mevlana’nın eşsiz eseri Mesnevi’yi 50 dile çevirme hedefleri bulunduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Mesnevi’nin daha fazla insan tarafından okunmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da büyük ilgi gören Mesnevi’nin şiirsel üslubunun muhafaza edildiği çalışmanın 1, 2, 3. ciltleri Barçınay Kimsanova, 4, 5 ve 6. ciltleri Ermamat Ergeşov tarafından Kırgız diline çevrildi. Mesnevi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Farsça aslı ile birlikte Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Urduca, Fransızca, Japonca, Arnavutça, İspanyolca, Türkmence, Tacikçe, Çince, Kazakça, Özbekçe, Flemenkçe, Yunanca, Malayca, Rusça, Azerice, Boşnakça, Kürtçe, Svahilice ve Kırgızca olarak 26 dilde basıldı.