Mesut Bakkal iddialı

SİVAS (AA) – HALİFE YALÇINKAYA – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, son haftalarda çıkış yakaladıklarını ve Sivasspor’un asıl yerinin Süper Lig olduğunu belirterek, “Ya olacak ya da olacak. Ya çıkacağız ya da çıkacağız.” dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 3. kez göreve gelen ve takımının başında çıktığı 3 lig maçında 7 puan toplayan Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor’u yeniden Süper Lig’e çıkarmak için göreve başladığını belirtti.

Sivasspor’un kendisinde çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Bakkal, şöyle konuştu:

“Taraftarımız ‘Mesut hocayla küme düştük.’ diye düşünebilir ama benim Süper Lig’deki maçlarda puan ortalamam ikiydi. Zaten geldiğimde takım zor durumdaydı. Kurtarabilirdik ama bazı şansızlıklar yaşadık. İstemediğimiz bir olay gerçekleşti. Bir alt lige indik. Ben sezon sonunda sadece Sivasspor’da çalışacağımı beyan ederek ayrıldım. Yönetim kurulu kararıydı. Ben de bu karara saygılıyım. Sonradan 5-6 hafta içinde ‘tekrar çalışır mısın?’ dediler. Ben TFF 1. Lig’de çalışmayı düşünmüyordum. Sivas’ın yeri bende çok farklı olduğu için bu teklifi kabul ettim. Şu anda da huzurlu ve mutluyum.”

İyi bir kadro yapısına sahip olduklarını vurgulayan Mesut Bakkal, lige kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı ekibin kendisi göreve geldikten sonra iyi bir gidişat yakaladığına dikkati çekti. Bakkal, bunun yeterli olmadığına işaret ederek, “Çünkü çok mesafe kaybettik. Aradaki puan farkı 7-8 ama kapatılmayacak fark değil. Bu kadro mücadeleyi, birlikte oynamayı, oyun disiplinini ortaya koyduğu zaman bir üst lige çıkacak kaliteye sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Sivasspor’un yeri Süper Lig”

Sivasspor gibi kendisinin de hedefleri olduğunu aktaran Mesut Bakkal, şöyle devam etti:

“Kesinlikle bu takımı Süper Lig’de görmek istiyoruz. Futbolda net bir şey yok ama benim Sivasspor’a gelme amacım yeniden Süper Lig’e dönmek. Üç haftadır çalıştığım futbolcular bu enerjiyi benden almış durumdalar. Sivasspor’un, camia, kulüp yönetimi ve tesisler olarak kesinlikle Süper Lig’e çıkması gerekiyor. Layık olduğu yer orası. Benim hedefim de bu zaten, bunun daha ötesi yok. Belki biraz abartı olacak ama inşallah bu dediğim olur. Ya olacak ya da olacak. Ya çıkacağız ya çıkacağız. Maç kazanmayı, disiplinli oynamayı öğrendik, çok kopuk oynuyorduk. Onu bıraktık. Şimdi de bunun üzerine devam edeceğiz.”

Gol yollarındaki sıkıntıya değinen Mesut Bakkal, forvette oynayan Ergin Keleş, Hasan Kabze, Leandro ve Burhan Eşer’in golcü kimliğe sahip olduklarını, asıl sorunun takımın gol bölgesine gidememesi olduğunu söyledi.

Bakkal, TFF 1. Lig’den bir çok takımdan teklif aldığını da anlatarak, “1. Lig’de Sivasspor’dan başka bir takımla çalışmayacağımı söyledim. Sivasspor benim için çok farklı. 2010 yılında geldiğimde de söyledim. Burası 3. kez beni tercih ediyor. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Burada ben çok keyifliyim, severek çalışıyorum. Çalıştığım en düzgün, en dürüst kulüplerden birisi. Hocalık yapmakta zorlanmıyorum. Her şeyimiz dört dörtlük, bunun bilincindeyim. Bunu da oyuncuma anlatıyorum.” ifadelerini kullandı.