Mesut Bakkal'ın hedefi ilk yarıda 29 puan

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un teknik direktörü Mesut Bakkal, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig hedefinden sapmadığını, ligin ilk yarısını 29 puanla kapatmayı arzuladıklarını söyledi.

Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç hafta içerisinde daha coşkulu, istekli ve özverili oynayan bir takım ortaya çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

Sivasspor’un, Süper Lig kadrosunu koruyan ve transferler yapan bir ekip görünümünde olduğuna dikkati çeken Bakkal, “İnsanların beklentisini ben gayet doğal olarak düşünüyorum, haklılar da. Geldiğim günden beri oyuncularıma buna göre mücadele etmek zorunda olduklarını, oyuncu kişiliklerini ortaya koymaları gerektiğini ve daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söylüyorum. Kadrodan camia olarak bir beklenti var. Bu beklentiye de hem teknik ekibin hem de bu oyuncu gurubunun cevap vermesi gerekiyor.” diye konuştu.

Her maçta en azından öne geçtiklerinde skoru korumaları gerektiğini vurgulayan Bakkal, şunları söyledi:

“Bu takım beklentilere cevap verir mi, verir. Zaten vermezse bir problem var demektir. O zaman bu ligi kaldıramıyor veya bu ligin coşkusuna göre oynamıyoruz demektir. Zirveyle aramızda 7-8 puan fark var, bu kapanmayacak gibi değil. İlk hedefim doğrultusunda Altınordu’yu yendik, arkasından Balıkesirspor galibiyeti ve burada alacağımız Şanlıurfaspor galibiyetiyle ilk yarıyı 27-29 puanla bitirme şansımız olabilirdi. Yine var o şansımız. Tüm inancımla söylüyorum bunu yapacak bir kadromuz var. Tek şey, hep beraber bunu açığa çıkaracağız.”

– “Beklentiler gelmeyince sabırlar tükeniyor”

Sivasspor gibi kendisinin de hedefleri olduğunu vurgulayan Bakkal, “Beklentiler gelmeyince insanların sabırları tükeniyor. Özellikle bundan sonraki maçlarda idare etme gibi bir lüksümüzün olmadığını oyuncularıma da söyledim. Hedefli bir teknik direktörüm ve buraya geldim. Yıllarca Süper Lig’de çalıştıktan sonra Sivas’ı çok sevdiğim ve takımı tanıdığım için buraya geldim. Benim de beklentim ve hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda da gidebilecek oyuncu grubu olduğuna inanıyorum, bu inancım inşallah boşa çıkmaz. Çıkmaması için de tek çaremiz var çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Mesut Bakkal, şampiyonluğa oynayan takımların her maçı kazanmak zorunda olduğunu, Sivas’a ve camiaya da bunun yakışacağını belirtti.

Futbolcularının bu lige adapte olması için her türlü çabayı gösterdiğini de aktaran Bakkal, şöyle devam etti:

“Onlara şunu söyledim: Ben yıllardan beri, 16-17 yıldır Süper Lig’de takım çalıştıran bir teknik direktör olarak sindirip gelip bu ligde çalışıyorsam herkesin sindirmesi gerekiyor. Hedefler doğrultusunda yeni bir yönetim ortaklığıyla hedefe giden puanlı bir prim sistemi yaptık. Oyuncular geçiş dönemini sancılı yaşıyorlar ama gerçek kimliklerini ortaya koymadıklarını düşünüyorum.”

– “Hedeften sapma yok”

Bakkal, gelinen noktada Sivasspor’un Süper Lig hedefinden hiçbir şekilde sapmadığına da işaret ederek, “Hedeften sapma yok. 3 ay önce bıraktığım ve ligin son 7 haftasında mağlup olmayan takımı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Oyuncu gurubumuz da hakikaten çok üzgün. Hepsi kaliteli oyuncular. Tek şey var, antrenman yapacağız, çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısının bitmesine 9 hafta kaldığını anımsatan Bakkal, ara transfer döneminde ihtiyaç durumuna ve kulübün bütçesine göre transfer yapabileceklerini söyledi.

Bakkal, ligde bu hafta sahalarında oynayacakları Şanlıurfaspor maçını kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Sivasspor, ligde 5. haftadan sonra takımın başına geçen Mesut Bakkal yönetiminde, 6. haftada Altınordu’yu 2-1 yenip 7. haftada da Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalarak 4 puan topladı.