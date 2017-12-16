Mesut Yılmaz kimdir? Yavuz Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz’ın oğlu vefat etti
Yavuz Yılmaz kimdir?
Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanı Mesut Yılmaz’ın oğludur. 1979 yılında doğmuştur.
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir?
Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere/Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması yaptı. Bölümü’nden mezun oldu.
1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi’nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi.
Mesut Yılmaz’ın oğlu vefat etti
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