Mete Akyol hayatını kaybetti!

Gazeteci Mete Akyol, 81 yaşında hayatını kaybetti.

METE AKYOL KİMDİR?

Ilk öğrenimini Ordu Gazi İlkokulu’nda tamamladı. Orta öğrenimini, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji’nde yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin İngiliz dili ve edebiyati bölümünden mezun oldu.

Mesleğe öğrencilik yıllarında baslayan Mete Akyol, 1951 yılında Kamu gazetesinin çocuk sayfasında çeviriler yaptı. 1953 yılında Bağımsızlık gazetesinin Tarsus muhabiri olarak göreve basladı. 1959’dan 1994’e dek Uyruk, Öncü, Bağımsızlık, Dünya, Günaydın, Sabahleyin gazetelerinde muhabir, roportaj yazarı, köşe yazarı, genel yönetmen ve yayın genel yönetmeni olarak değişik görevlerde bulundu. TRT 1, TRT 2, NTV ve tv8 televizyon kanallarında farklı alanlara yönlendirilmiş programlar yapti. İstanbul Üniversitesi Irtibat Fakültesi, Marmara Üniversitesi Iletişim Fakültesi ve Başkent Üniversitesi’nde gazetecilik dersleri verdi. Beşi gazetecilik deneyimlerini aktardigi altı kitabı vardır. Halen mütevelli heyet üyesi olduğu Başkent Üniversitesi’nce yayımlanan Tüm Dünya’nin genel yayın yönetmenliğini yapmaktayken 03.11.2016 tarihinde vefat etmiştir.1. bununla birlikte Başkent Üniversitesi radyosu, radyo başkent ve Kanal B adlı televizyonunun üstteki kurul üyeliği yapmıştır. Mete Akyol Kanal-B’de her pazartesi “Bilmek Gerek” adlı bir şöyleşi programı yapmaktadır. Hem Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.