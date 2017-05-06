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Meteoroloji Balıkesir ve Bursa’ya ‘Kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı

Önümüzdeki 2 saat içerisinde Balıkesir’in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa’nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevresinde adaleli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşısında itinalı ve itina.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:24

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Önümüzdeki 2 saat içerisinde Balıkesir’in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa’nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevresinde adaleli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşısında itinalı ve itinalı olunması gerekmektedir.

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