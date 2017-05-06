Meteoroloji Balıkesir ve Bursa’ya ‘Kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı

Önümüzdeki 2 saat içerisinde Balıkesir’in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa’nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevresinde adaleli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşısında itinalı ve itina.