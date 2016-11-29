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29 Kasım 2016 Salı

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Meteoroloji uyardı: Doğuya kar geliyor

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışların kar, yarın Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur biçiminde görüleceği, Erzincan ve Erzurum’un güney, Ağrı’nın batı kesimlerinde yer ye.

29 Kasım 2016 Salı, 16:51
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışların kar, yarın Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur biçiminde görüleceği, Erzincan ve Erzurum’un güney, Ağrı’nın batı kesimlerinde yer yer kaslı olacağı, yağışın bölgenin batı kesimlerinde cuma gece saatlerine, öteki kesimlerde cumartesi gece saatlerine değin aralıklı olarak devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamaların, buzlanma, don olayı, tipi, düşük görünüm mesafesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

Özge Bozo

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