Meteoroloji uyardı! Kar geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kritik uyarıda, “Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bu gece saatlerinden Perşembe günü sabahleyin saatlerine kadar Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde); yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Perşembe günü öğle saatlerine değin Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Sancı’da) yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) beklenmektedir. Kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşısında (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Orta Karadeniz Kıyıları ile Doğu Karadeniz’de Adaleli Yağış Uyarısı!

Karadeniz bölgesinde aralıklarla devam eden yağışların; bu gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Çarşamba günü Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de, Perşembe günü sabahleyin saatlerine dek ise Doğu Karadeniz’in doğusunda fazla kuvvetli olması; metrekareye Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında 30-60 kg, Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ilçelerinde 100 kg ve üzerinde yağış bırakması beklenmektedir. Yağış sonucu meydana gelebilecek sel ve heyelan gibi olumsuzluklara karşısında özenli ve itinalı olunması gerekmektedir.

Batı Akdeniz ile Güney Ege’nin güneyinde Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz ile Güney Ege’nin güneyinde bugün (15.11.2016-Salı) akşam saatlerinden sonradan rüzgarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına biçiminde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; Perşembe günü (17.11.2016) sabahtan saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.