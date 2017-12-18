Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor |18 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu
Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, gece saatlerinde Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah ve öğle saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya), akşam saatlerinde Kırıkkale, Çorum, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara ile Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok Bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 3
Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14
-
İçişleri Bakanlığı’ndan İlgezdi açıklaması!
-
Dursun Özbeke Fatih Terim soruldu
-
Yakıt tankerinden çıktı: 22 bin 500 paket
-
Otomobillerin üzerine çıktı
-
Bingölde 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Van Damme Türkiyede
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.