Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor |18 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu

Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, gece saatlerinde Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah ve öğle saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya), akşam saatlerinde Kırıkkale, Çorum, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara ile Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok Bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14