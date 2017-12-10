Meteoroloji’de son durum.. Kar yağışı hangi illerde bekleniyor? 10 Aralık 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara’da fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10