Meteoroloji’den 2 ile yağmur uyarısı |(14 Aralık Perşembe)
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Ege ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney, Akdeniz kıyılarında batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14
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