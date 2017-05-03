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Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:06

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Dikkat Merkezi, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için lokal adaleli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada,”Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök şamatalı, öğle saatlerine dek yer yer adaleli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kaslı olacağından oluşması mümkün olumsuzluklara karşı özenli ve tedbirli olunması gerekmektedir”denildi.

Öteyandan, hafta ardına kadar yağışların ara ara devam edeceğinin varsayım edildiği bildirildi. 

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