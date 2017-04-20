Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Alan Müdürlüğü Alan Varsayım ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat’ta yarın kaslı rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması beklendiği rüzgarın saatteki hızının yer yer 60 ila 80 kilometreye ulaşacağı varsayım edildiği bildirildi.

Açıklamada vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ya da direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlara karşı itinalı olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hakan Kaleli