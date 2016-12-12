Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ” Meteoroloji Müdürlüğü kadar yapılan uyarıya kadar bugün akşam saatlerinden sonradan Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyılarda yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kıyılarda da karla girift yağmur ve kar şekline döneceği varsayım edilmektedir” denildi.

Açıklamada hem Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak kaslı olarak 10-20 cm, yüksek kesimlerde 20-50 cm kar örtüsü yapacağı varsayım edildiğinden vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi biçiminde kar yağışına karşısında itinalı ve titiz olmaları konusunda uyarıldı.

Yasin Erdem

