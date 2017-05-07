Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Varsayım ve Uyarı Merkezi kadar yapılan açıklamada,”Yaptığımız meteorolojik son değerlendirmelere tarafından, bölgemizde yer alan Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Pazar günü yer yer kuvvetli olacağından oluşması mümkün olumsuzluklara aleyhinde titiz ve dikkatli olunması gerekmektedir”denildi.

Ani su baskını,sel, heyelan gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran merkez, şimşek düşmesine karşıda özenli olunmasını istedi.