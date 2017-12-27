Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı| 27 Aralık Çarşamba yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İl il 5 günlük hava durumu raporu için tıklayınız
Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13
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Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı| 27 Aralık Çarşamba yurtta hava durumu
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