Meteorolojiden don uyarısı!

Elazığ Bölgesel Varsayım ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde havanın eksik bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Yer yer pus, sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor” denildi.