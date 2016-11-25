Ana Sayfa   >   Genel   >   Meteorolojiden don uyarısı!

Meteorolojiden don uyarısı!

Elazığ Bölgesel Varsayım ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde havanın eksik bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

25 Kasım 2016 Cuma, 12:37
meteorolojiden-don-uyarisi

Benzer Konular

24-kasim-2016-persembe-yurtta-hava-durumu
24 Kasım 2016 Perşembe yurtta hava durumu
20-kasim-2016-yurtta-hava-durumu
20 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Elazığ Bölgesel Varsayım ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde havanın eksik bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Yer yer pus, sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor” denildi. 

Hava Durumu hava tahmini mgm.gov.tr: hava sıcaklık yağmur

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet