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Meteoroloji’den flaş açıklama |Havalar ne zaman ısınacak? Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlü’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:47

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Meteoroloji Genel Müdürlü’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey, ve doğu kesimlerde lokal sağanak yağış geçişlerinin görüleceği varsayım ediliyor” denildi.
 

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