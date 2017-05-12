Meteoroloji’den flaş açıklama |Havalar ne zaman ısınacak? Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlü’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey, ve doğu kesimlerde lokal sağanak yağış geçişlerinin görüleceği varsayım ediliyor” denildi.

