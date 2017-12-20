Meteoroloji’den kar uyarısı! |20 Aralık Çarşamba yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Konya, Antalya, Isparta Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 13
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12
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