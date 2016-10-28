Meteorolojiden kar uyarısı! Gece saatlerinde başlayacak…

Meteoroloji 12. Alan Müdürlüğünden yapılan açıklamaya tarafından, alan genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan ili genelinde gidip gelen beklenen yağmur ve sağanak yağış görülecek.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Sızı ili ve güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar adaleli olması bekleniyor.