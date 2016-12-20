Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Alan Müdürlüğü Elazığ Bölge Varsayım ve Uyarı Merkezi göre yapılan açıklamada, “Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere tarafından, Doğu Akdeniz üstünde etkili olması beklenen hain basınç ve buna bağlı cephesel sistemin bölgemizin batı ve güney kesimlerindeki illerimiz Malatya, Adıyaman ve Elazığ’ın etkilemesi beklenmektedir. Adıyaman’da, yarın sabahtan saatlerinden itibaren Perşembe günü sabah saatlerine değin orta şiddette (yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yeniden orta şiddette kar ve karla karmakarışık yağmur yağışları beklenmektedir. Malatya’da yarın sabahtan saatlerinden itibaren Perşembe günü sabahtan saatlerine dek orta şiddette kar yağışı beklenmektedir. Elazığ’da ise bugün öğle saatlerinden daha sonra başlamak üzere Perşembe günü sabah saatlerine dek batı ve güney kesimlerindeki ilçelerinde orta şiddette kar yağışı beklenmektedir. Tunceli ve Bingöl’de ise parçalı çok bulutlu bir hava beklenmektedir. İllerimizde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi beklendiğinden Elazığ’ın batı ve güneyinde, Malatya’da ile Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde görülmesi beklenen kar yağışının buzlanmaya niçin olacağından ilgililerin titiz olması gerekmektedir” denildi.

Halil İbrahim Varlı