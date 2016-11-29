Ana Sayfa   >   Genel   >   Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13.

29 Kasım 2016 Salı, 23:55
meteorolojiden-kar-yagisi-uyarisi

Benzer Konular

siddetli-poyraz-marmara-denizinde-ulasimi-engelledi
Şiddetli poyraz Marmara Denizinde ulaşımı engelledi
istanbulda-kar-alarmi
İstanbulda kar alarmı
orgeneral-akar-basbakan-yildirimi-aradi
Orgeneral Akar, Başbakan Yıldırımı aradı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Dikkat Merkezinden yapılan yazılmış açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere tarafından, Adıyaman’da yarın sabahtan saatlerinde yer yer kuvvetli yağmur, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de ise sabahleyin saatlerinde karla girift yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği açıklama edildi.

Açıklamada, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttırması ve beraberinde adaleli kar yağışı olması beklendiği belirtilirken sıcaklılarında 4 ila 8 derece azalacağı ifade edildi.
Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, sis, pus, buzlanma ve don olayı gibi oluşabilecek olumsuzluklara aleyhinde vatandaşların titiz ve dikkatli olmaları istendi. 

haber haberler meteorolojiden kar yağışı uyarısı Son dakika son dakika haberler

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet