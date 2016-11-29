Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Dikkat Merkezinden yapılan yazılmış açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere tarafından, Adıyaman’da yarın sabahtan saatlerinde yer yer kuvvetli yağmur, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de ise sabahleyin saatlerinde karla girift yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği açıklama edildi.

Açıklamada, 1 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttırması ve beraberinde adaleli kar yağışı olması beklendiği belirtilirken sıcaklılarında 4 ila 8 derece azalacağı ifade edildi.

Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, sis, pus, buzlanma ve don olayı gibi oluşabilecek olumsuzluklara aleyhinde vatandaşların titiz ve dikkatli olmaları istendi.