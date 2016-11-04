Meteorolojiden kritik uyarı!

Sabahleyin ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Yöresi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İç Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın genel olarak güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuzeydoğu yönlerden hafif nadiren orta kuvvette eseceği varsayım ediliyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer fazla bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 16

İstanbul: Parçalı fazla bulutlu ve gidip gelen sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabahtan ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök şamatalı sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve gidip gelen sağanak yağışlı 18

Adana: Eksik bulutlu ve açık 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı zamanla fazla bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18