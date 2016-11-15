Meteorolojiden kritik uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları ile bugün (Salı)akşam saatlerinden itibaren Karadeniz’in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın doğu, Erzincan’ın kuzey kesimlerinin yağışlı, öteki yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çoğunlukla yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla girift yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabahleyin ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalması (5 ila 10 derece) bekleniyor. Rüzgarın genelde kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Kıyı Ege’de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve yer yer fazla bulutlu, bugün (salı) kesik kesik hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 12

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve fazla bulutlu, gece saatlerinden sonradan doğu kesimleri sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, gidip gelen yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla girift yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla girift yağmur ve kar yağışlı 13

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve fazla bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19