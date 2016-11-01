Meteorolojiden kritik uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere tarafından; ülke genelinin parçalı fazla bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kayseri çevrelerinin gidip gelen yağışlı geçeceği varsayım ediliyor.

Çoğunlukla yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla girift yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Zonguldak, Bartın, Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda kuvvetli; Muş ve Bitlis çevrelerinde lokal olarak çok adaleli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı, öteki yerlerde manâlı bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif nadiren orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ara sıra kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla girift yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve fazla bulutlu, sabahleyin birincil saatlerde Anadolu Yakası, öğleden sonradan il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden daha sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı yer yer fazla bulutlu, sabahtan saatlerinde sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Konya: Parçalı ve fazla bulutlu 10

Samsun: Fazla bulutlu ve kesik kesik yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabahtan saatlerinde doğu ilçelerinde adaleli olması bekleniyor 11

Erzurum: Fazla bulutlu, gidip gelen karla karmakarışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Fazla bulutlu, gidip gelen sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kaslı olması bekleniyor 14