Meteorolojiden Marmara için çok önemli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.11.2016 Salı günü Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden adaleli ve kısa süreli kasırga şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meyda.
07 Kasım 2016 Pazartesi, 19:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:
“Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.11.2016 Salı günü Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden adaleli ve kısa süreli kasırga şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara aleyhinde titiz ve titiz olunmalıdır”