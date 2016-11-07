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Meteorolojiden Marmara için çok önemli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.11.2016 Salı günü Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden adaleli ve kısa süreli kasırga şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meyda.

07 Kasım 2016 Pazartesi, 19:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.11.2016 Salı günü Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden adaleli ve kısa süreli kasırga şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara aleyhinde titiz ve titiz olunmalıdır”
 

Ege Fırtına Karadeniz Marmara meteoroloji

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