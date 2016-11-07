Meteorolojiden Marmara için çok önemli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.11.2016 Salı günü Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden adaleli ve kısa süreli kasırga şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meyda.