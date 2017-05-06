Meteoroloji’den sağanak uyarısı| 6 Mayıs 2017 yurtta hava durumu

Yağışların; Marmara’nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Tunceli, Diyarbakır’ın kuzey ve Balıkesir’in doğu çevrelerinde lokal olarak kaslı olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara’nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arada bir orta kuvvette, eseceği varsayım ediliyor.

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Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde gece saatlerinde ise kuzeyinde kaslı olması bekleniyor. 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar gidip gelen ve lokal almak üzere sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve fazla bulutlu, gece saatlerine değin gidip gelen ve lokal olmak üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden daha sonra kaslı olması bekleniyor. 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine dek kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve fazla bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren adaleli olması bekleniyor. 27

Antalya: Parçalı ve fazla bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde lokal elde etmek üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yer yer adaleli olması bekleniyor. 22

Samsun: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren adaleli olması bekleniyor. 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök şamatalı sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu, gece kaslı almak üzere kesik kesik sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışlı 21