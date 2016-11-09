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09 Kasım 2016 Çarşamba

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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya kadar bu akşam saatlerinden itibaren İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın bölgelerinde sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışların başlayacağı duyuruldu.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 18:03
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya kadar bu akşam saatlerinden itibaren İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın bölgelerinde sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışların başlayacağı duyuruldu. Yetkililer adaleli yağış nedeniyle oluşabilecek ani su baskını, su baskını, şimşek ve doymuş yağışına aleyhinde vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. 

Taşkın Sarıca
 

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