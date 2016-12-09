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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne tabi Inceleme ve Tahminler Şube Müdürlüğü kadar yapılan uyarıda,“Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde bu gece ve Cuma sabahtan saatlerinde hafif zirai don olayı beklenmektedir.

09 Aralık 2016 Cuma, 07:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne tabi Inceleme ve Tahminler Şube Müdürlüğü kadar yapılan uyarıda,“Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde bu gece ve Cuma sabahtan saatlerinde hafif zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin özenli ve titiz olması gerekmektedir” denildi. 

Resul Yanbul
GİRESUN 

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