Metin Külünk: Türk milleti bu oyunların başarılı olmasına izin vermeyecek

Canik Belediyesi’nin daveti üzerine Samsun’a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, ’15 Temmuz ve Sonrası-Büyük Anadolu Aklı’ konulu konferansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) gençlerle buluştu. OMÜ Öğrenci Konseyi ve Genç Memur-Sen meslek birliğinde “15 Temmuz ve Sonrası” isimli bir konferans düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı. Metin Külünk, gençlere 15 Temmuz ve sonrasını anlattı. Konferansa Külünk’ün yanı sıra, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Memur-Sen İl Başkanı Nejdet Güneysu, OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Sarıalioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başlangıç konuşması yapan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Milletler hafızalarını yarına taşıyabilirlerse varlıklarını sürdürebilirler. Tarih bir milletin hafızasıdır. Dolayısıyla bin yıllık tarihimizi bu güne güncellersek 15 Temmuz’u içten algılayacağız. Bu herif olayların başımıza gelmesini engellemek istiyorsak tarihi kodlardaki hafızayı bugüne güncelleyerek yarına bakmak zorundayız” diye konuştu.

Yaşanan olaylardan ders çıkarılmış olsaydı birçok olumsuzluğun bugün yaşanmayacağını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç konuşmasında, “Lakin ne eyvah oysa ders saatlerine sıkışmış öğrenmişliklerimiz yaşayacağımız hayatlarda etkin olmadığı için bitmiş ve her yerde roller veriyorlar bizlere. Her Yerde biçilen bu rollerin iyi oyuncuları olarak içinde yaşadığımız topluma, kendi milletimize, vatanımıza, devletimize düşmanlık anlamı taşıyan o rollerin parçası olmaktan kurtulamıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Batı karşısındaki mağlubiyetimizin bedellerin daima böyle ağır ödüyoruz”

Adana’daki yangında ölen çocuklar için üzüntüsünü dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Her birimizin üzerine düşen sorumluluğun farkında birisi olarak diyorum ama yeniden ama bu konuları düşünmek mecburiyetindeyiz. Birbirlerine sarılarak şehit olmuşlar. Ölüm Meleği ile randevulaşma anının öncesindeki evlatlarımızın feryatlarını kulağımızda ve vicdanımızda her lahza duyarak hareket etmek bize düşen. O nedenle Batı karşısındaki yenilgimizin, Batı karşısındaki mağlubiyetimizin bedellerin her zaman böyle ağır ödüyoruz. Derhal şu soruyu soruyorlar: ‘Avrupa’da niçin olmuyor?’ Yanlış bir soru mu? Hayır, dürüst bir soru. Orada da insan var. Orada da bina var. ‘Neden orada olmuyor da burada oluyor’ sorusu sokağın dürüst bir sorusudur. Çünkü orada kimse binayı yaparken yalnızca kat üretmek için yapı yapmıyor. O binanın insanın insanca yaşaması için hangi mühendislik şartları gerekiyorsa ona armoni noktasında azami uyarı gösteriyor. Azami dikkati de denetim noktasında millet müesseseleri katiyen imtiyaz vermiyor. Üzgünüm lakin ancak biz, Batı aleyhinde yenik bir aklın, yenik bir medeniyetin çocukları olarak Batı’yı içten anlamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu üç başlıca öğe, onu küresel güçlerle aleyhinde karşıya getirmiştir. Bu üç başlıca unsurdan birincisi Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışı, ikincisi ‘dolar değil, altın kullanın’ demesi ve üçüncüsü de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemidir. Bu üç esas unsur büyük devletlerin çıkarlarına ters düştüğü için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız üstüne oyunlar oynanmaktadır. 15 Temmuzlar bitmedi. Daha çok 15 Temmuzlar yaşayacağız. Ancak aziz Türk milleti bu oyunların başarılı olmasına katiyen müsade vermeyecektir. 15 Temmuzlardan sıyrılıp çıkmamızın en önemli unsuru, Türkiye’nin siyasal sisteminde yerli ve milli bir modelinin olmasıdır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Külünk, şunları söyledi: “Bu modelin adı da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi, 15 Temmuz’da sokaklar üzerinden devleti sahiplenme biçimimizin siyasal sistem olarak yerli ve milli dönüşümüdür. Büyük Anadolu aklı ile insanlığın bizden beklediği adaleti, huzuru ve barıştırma her yerde ortaya koymuş olacağız. Yeni Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda fikir galibiyetini keşfedemememiz halinde, somut galibiyetlerimizin hepsi kısa süreli olacaktır. Bugün Türk ve İslam ülkelerinin, bütün insanlığın tek umudu Türkiye’dir. Çünkü Türkler tarih boyunca yeryüzünün mümessil milleti ve devletlerinin kurucuları olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

Kenan Akyüz