Metro inşaatı çalışmaları Konya trafiğinde bazı yolları kapatacak
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi, metro inşaatı nedeniyle kapatılacak bazı yollar için alternatif güzergahlar üzerine çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi'ni birbirine bağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi'ndeki çalışmalara başlandığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, metro projesinin kente kazandırılacak en büyük kamu yatırımı olduğunu belirtirken, projenin inşaat çalışmaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağını ve şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yollara ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
Açıklamanın devamında Altay'ın şu sözlerine yer verildi:
"Caddenin birinci etabı olan 4 buçuk kilometrelik Semavi Caddesi ile Beyhekim Caddesi arasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla caddemiz tamamlandığında bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. İnşallah ilk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz. Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve alt yapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak. Selçuklu ilçesine yapılacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi'nin yanı sıra Karatay ilçesine Celaleddin Karatay Caddesi, Meram ilçesine de İsmail Ketenci Caddesi'nin kazandırılmasını da planlanıyoruz."
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