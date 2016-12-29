Metropol ilçe belediye başkanlarından KTO’ya ziyaret

KAYSERİ (AA) – Metropol ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun katıldığı ziyarette, Kayseri tüccarının yerel yönetimlerden beklentileri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Başkanlar adına konuşan Büyükkılıç, “Biz, üç başkan olarak, Ticaret Odası Başkanına, yönetim kurulu üyesi dostlarımıza uğrayalım, bir eksikleri, ihtiyaçları var mı diye soralım dedik. Hizmetlerimizi tamamlama, vatandaşlarımıza daha konforlu hizmet verme adına nezaket ziyaretinde bulunalım istedik. Sizlerin problemleri bizlerin problemleridir. Yerel yönetimler olarak içimizde dayanışma ve STK’larla olan birlikteliğimiz, şehrimize bereket olarak yansıyor.” dedi.

Üç başkana ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hiçyılmaz da “Yerel yönetimler ihtiyaçlarımızın giderilmesi noktasında gerekenleri yapıyor. Özellikle bizim Merkez Çarşı diye tabir ettiğimiz bölgede, Melikgazi Belediyemizin yaptığı faaliyetlerden dolayı Memduh Başkanıma teşekkür ediyorum. Bir ve beraber olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İçinden geçmekte olduğumuz şu süreçte özellikle birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için gayret göstermeliyiz.” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde katıldığı toplantılarda Kayseri’deki belediyeciliğin ön plana çıktığını anlatan Hiçyılmaz , kentin özellikle son 20-25 yılda gösterdiği başarının TOBB’da başkanlar tarafından takdir edildiğini belirtti.

Hiçyılmaz, “Bu bakımdan üyelerimiz adına, belediyecilikteki hizmet anlayışınızla Kayseri’yi bu noktaya getirmenizden ve marka şehir olma yolunda yaptığınız faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Oda olarak çalışmalarını üye odaklı yürüttüklerini belirten Hiçyılmaz, “Odamızı, üyelerimizin istekleri doğrultusunda yönetmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü biz onlar için buradayız. Bu çerçevede zaman zaman sizlerle toplantılar yaptık ve bu toplantılarda üyelerimizin taleplerinin karşılanması noktasında çok güzel yaklaşımlarda bulundunuz. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep beraber üyelerimize, Kayseri’mize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapılmasını diliyorum.” diye konuştu.